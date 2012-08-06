В Харькове забитый людьми ВАЗ врезался в столб: 7 пострадавших

{1-} В Харькове водитель автомобиля ВАЗ-21124, в котором кроме него находилось шестеро пассажиров, потерял управление и врезался в бетонный столб.

Авария произошла 5 августа, в воскресенье, сообщает пресс-служба ГАИ.

По данным ведомства, водитель по неизвестным причинам наехал на бордюрный камень, а после этого врезался в электроопору.

В ГАИ также сообщили, что водитель погиб на месте происшествия. Шестеро пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в четвертую городскую больницу.

Ведется расследование происшествия.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории страны произошло 110 дорожно-транспортных происшествий в которых погибли 16 человек.

Фото: пресс-служба ГАИ

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