На Луганщине арестована мать-героиня, подозреваемая в убийстве приемных детей

{1-}В Луганской области Краснодонский городской суд постановил арестовать супругов, которые подозреваются в убийстве двоих усыновленных дочерей, пишет УНИАН.
Об этом сообщила руководитель Отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай.
По ее словам, 22-летняя дочь супругов, которая призналась, что вывозила тела сестер в лесополосу и вместе с отцом один труп сожгла, а другой закопала, находится на подписке о невыезде.
«В настоящий момент устанавливаются мотивы преступления, опрашиваются соседи и знакомые семьи. Большинство из них говорят, что в целом семья, а также мать семейства была очень скрытной, тем не менее, истинные причины преступления будут выяснены», - сказала пресс-секретарь.
При этом она отметила, что женщина до сих пор не дает показаний по данному делу.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 30 июля в поселке Семейкино была похищена 3-летняя девочка Кристина Кабакова. Милиция возбудила уголовное дело по факту похищения ребенка.
В ночь на 1 августа девочку удалось найти.
Похищение Кристины стало толчком к обнаружению убийства двоих детей, в котором подозревается мать-героиня Светлана Оклей, которая воспитывала 11 детей: 8 родных и 3 приемных.
Как выяснилось, похищение девочки было проведено, чтобы скрыть убийство двоих приемных детей.
Также стало известно, что женщине за усыновленных детей был присвоен статус «Мать героиня».
В ночь с 31 июля на 1 августа милиция обнаружила тело одной из убитых сирот в Краснодоне. Третий, выживший, усыновленный ребенок – весь в синяках.
Фото: В контакте
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