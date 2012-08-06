На Луганщине арестована мать-героиня, подозреваемая в убийстве приемных детей

{1-}В Луганской области Краснодонский городской суд постановил арестовать супругов, которые подозреваются в убийстве двоих усыновленных дочерей, пишет УНИАН.

Об этом сообщила руководитель Отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, 22-летняя дочь супругов, которая призналась, что вывозила тела сестер в лесополосу и вместе с отцом один труп сожгла, а другой закопала, находится на подписке о невыезде.

«В настоящий момент устанавливаются мотивы преступления, опрашиваются соседи и знакомые семьи. Большинство из них говорят, что в целом семья, а также мать семейства была очень скрытной, тем не менее, истинные причины преступления будут выяснены», - сказала пресс-секретарь.

При этом она отметила, что женщина до сих пор не дает показаний по данному делу.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 30 июля в поселке Семейкино была похищена 3-летняя девочка Кристина Кабакова. Милиция возбудила уголовное дело по факту похищения ребенка.

В ночь на 1 августа девочку удалось найти.

Похищение Кристины стало толчком к обнаружению убийства двоих детей, в котором подозревается мать-героиня Светлана Оклей, которая воспитывала 11 детей: 8 родных и 3 приемных.

Как выяснилось, похищение девочки было проведено, чтобы скрыть убийство двоих приемных детей.

Также стало известно, что женщине за усыновленных детей был присвоен статус «Мать героиня».

В ночь с 31 июля на 1 августа милиция обнаружила тело одной из убитых сирот в Краснодоне. Третий, выживший, усыновленный ребенок – весь в синяках.

Фото: В контакте

Новости по теме:

Убитые на Луганщине дети были "вакцинированы" после смерти

Похитители 3-летней девочки на Луганщине убивали и сжигали приемных детей

На Луганщине нашли украденную девочку: похитителям грозит тюрьма

Подробности гибели детей на Луганщине: их убивала мать-героиня

Мать похищенной на Луганщине девочки рассказала о состоянии ребенка