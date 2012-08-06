Украинский борец вышел в четвертьфинал Олимпиады

{1-} На Олимпийских играх в Лондоне представитель Украины Василий Рачиба вышел в четвертьфинал турнира по греко-римской борьбе в категории до 84 кг.

В раунде 1/8 финала украинец "всухую" победил Хайкеля Ачори из Туниса - 3:0.

За выход в полуфинал Василий поборется с представителем Грузии Владимиром Гигишидзе.

Отметим, что другой представитель Украины в состязаниях борцов, Ленур Теримов, в категории до 60 кг проиграл казаху Алмату Кебиспаеву.

Еще один украинский борец, Евгений Орлов, в категории до 120 кг проиграл турецкому спортсмену Ризе Кияалпу - 0:4.

Таким образом, из трех представителей Украины в соревнованиях борцов продолжает учавствовать только Василий Рачиба.

Его четвертьфинальная схватка начнется в 16:48 по Киеву.

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