Пьяный депутат избил 14-летнюю девочку и вырвал из уха сережку

{1-}Депутат Джанкойского горсовета от Партии регионов Игорь Головской избил 14 летнюю сотрудницу одного из джанкойских кафе. Сейчас девочка находится на лечении в одной из больниц Симферополя, - сообщает «Новый Регион».

По словам источника, происшествие произошло поздно вечером 1 августа. Депутат-«регионал» Головской, уже покинувший кафе «Восточная кухня», расположенное на трассе, в состоянии сильного алкогольного опьянения вернулся за своим телефоном и не смог его найти, а после этого обвинил двух несовершеннолетних сотрудников кафе – 14-летнюю девочку и 15-летнего парня – в краже телефонного аппарата. Как рассказывают очевидцы, депутат бил официантку по лицу, вырвал из уха сережку, и напоследок «в воспитательных целях» оттаскал ее за волосы. При этом Головской козырял своим удостоверением депутата.

Прибывшие на место сотрудники милиции опросили пострадавших и свидетелей. Стоит отметить, что телефон без сим-карты обнаружился у хозяйки заведения и был возвращен владельцу.

После происшествия пострадавшая девушка попала в травматологическое отделение Джанкойской ЦРБ с диагнозом – черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а в заключении судмедэксперта указаны ушибы, кровоподтеки, ссадины лица и темени и разорванная мочка уха.

Отметим, что уголовная милиция по делам несовершеннолетних заинтересовалась фактом трудоустройства детей и их работы в ночное время.

38-летний Игорь Головской избран депутатом Джанкойского горсовета от Партии регионов. Работает главным электромехаником Джанкойской дистанции сигнализации и связи.

Напомним, в Одесской области сын вице-мэра Ильичевска Ларисы Пичахчи, 26-летний Валерий Трухин избил в ночном клубе 19-летнюю девушку, которая ответила отказом на его сексуальные домогательства.

Фото: trassae95.com

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