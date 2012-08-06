В Украине скоро будут субтропики, как в Греции – эксперт

{1-}В связи с постоянным ростом температуры климат в Украине изменяется и приближается к субтропикам.

Об этом на брифинге заявил глава Укргидрометцентра МЧС Николай Кульбида, передает НБН.

«По климатическим зонам Украина, особенно степная часть, постепенно приближается к сухим субтропикам, таким, как Греция, например», – сказал Кульбида.



По его словам, в начале 80-х годов появилась тенденция к росту среднегодовой температуры в стране, которая так до сих пор не остановилась. Особенно ярко потепление проявляется в холодный период года.



«Каждый следующий градус будет вызывать увеличение количества дней с температурой 35 и больше градусов, что приведет к все более засушливому характеру погодных условий», – сказал директор.



При этом Кульбида заявил, что от такой засушливости не спасет даже увеличение осадков, так как в Украине они в основном выпадают в виде ливней и быстро испаряются.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 августа самая высокая температура была + 33,6 в 1900 году, самая низкая + 8,7 в 1923 году.

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