Дорогу в Крым перекрыли на ремонт, автотуристы стоят в пробке

{1-}

Дорога в Крым, пролегающая через Херсонскую область, практически заблокирована из-за ремонтных работ на трассе Е-97 (М-17). На отрезке между Цюрупинском и поселком Раденск образовалась многокилометровая пробка.

Люди, которые едут в Крым и возвращаются с отдыха на автомобилях, застряли на трассе в сорокаградусную жару, сообщают Херсонские вести.

По данным издания, 25 июля председатель херсонской облгосадминистрации Николай Костяк озвучил план относительно весьма дорогостоящего проекта, направленного на развитие области –ремонта автодороги Херсон – АР Крым.

В настоящее время работы по ремонту уже начаты. Рабочие заняты расчисткой обочин и подготовкой к расширению проезжей части. На участке между Цюрупинском и Раденском работает больше двух десятков единиц спецтехники. Дорога перекрыта. Учитывая, что на указанном отрезке шоссе работают асфальтоукладчики, люди в салонах автомобилей буквально задыхаются от едких испарений.

Кроме того, на этом отрезке полностью отсутствуют магазины и дорожный сервис, а обочины песчаные, поэтому съехать с трассы и переждать пробку в тени невозможно.

Регулируют движение на участке ремонтники. Средств радиосвязи у них нет. Поэтому организация поочередного движения крайне медленная.

Несколько удивляет время, выбранное для начала ремонтных робот. Не говоря о пиковых температурах воздуха, превышающих 40-градусную отметку, именно в июле-августе по многолетней статистике отмечается максимальная загруженность дорог ведущих в сторону побережья Херсонской области и Крыма.

Как ранее писал Главред, с начала августа километровые очереди возникают на международных автомобильных пунктах пропуска на украинско-российской границе – «Гоптовка» (Харьковская область) с украинской стороны и «Нехотеевка» с российской. Пограничники говорят, что этим летом в Украину едет очень много россиян едущих в Крым.

фото: visti.ks.ua/

Новости по теме:

На украинско-российской границе возникли километровые пробки

На украинско-белорусской границе продолжает расти пробка

Названа причина ДТП на Херсонщине: спешка водителя