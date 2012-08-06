В Чечне смертники взорвали автобус с солдатами - новые подробности

{1-} В столице Чечни двое смертников подорвали микроавтобус «Газель», выезжавший с территории воинской части.
Об этом 6 августа со ссылкой на пресс-центр МВД РФ сообщает РИА «Новости».
Трое военнослужащих погибли, трое получили тяжелые ранения. По словам источника издания в МВД Чечни, взрыв устроили два террориста-смертника.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, теракт был осуществлен на улице Байсангура Бенойского в Октябрьском районе Грозного.
Отметим, что по первичной информации было объявлено о четверых погибших.
В настоящее время специалисты обследуют место взрыва, чтобы убедиться, нет ли там других бомб: террористы часто сначала устраивают сравнительно небольшой взрыв, а потом, когда на месте соберутся сотрудники правоохранительных органов, приводят в действие основную бомбу.
Фото: ИТАР-ТАСС
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