Украина завоевала шестую "бронзу" на Олимпиаде

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Украинский гимнаст Игорь Радивилов принес нашей команде шестую бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Лондоне – в опорном прыжке.

В финале соревнований он был третьим, уступив корейцу Ян Хак Сеонгу, который взял "золото" и россиянину Денису Аблязину, который стал серебряным призером, сообщает Интерфакс-Украина.

Теперь в активе Украины 2 золотых и 6 бронзовых медалей. В общекомандном зачете Украина идет на 23-м месте.

Как ранее писал Главред, 5 августа копилка украинской сборной пополнилась еще одной медалью – бронзу в тройном прыжке завоевала Ольга Саладуха.



Отметим, что ей не хватило одного сантиметра до серебряной медали.



В последней, шестой попытке, Саладуха прыгнула на 14,79 метра, однако следовавшая сразу за ней колумбийка Катерин Ибаргуен показала результат в 14,80.

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