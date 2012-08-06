Стало известно, каким будет памятник на могиле Богдана Ступки

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Будущее надгробие великого украинского актера Богдана Сильвестровича Ступки, скончавшегося 22 июля, буде сделано в виде руки, держащей на мизинце театральную маску.
Об этом рассказал одесский скульптор Михаил Рева, который много лет дружит с семьей Богдана Ступки, сообщает Сегодня.
По словам скульптора, разработавшего идею надгробного памятника, монумент появится на могиле актера через год.
Михаил Рева дружит с семьей Богдана Ступки 15 лет и даже крестил его внука Богдана. «Богдан Сильвестрович был для меня духовным наставником и не раз выручал в жизни», - говорит скульптор.
Создание надгробия родственники Богдана Ступки поддержали и внесли в него свои коррективы. Рука из бронзы будет стоять на гранитном постаменте. Размеры монумента пока не утверждены.
«Памятник будет довольно абстрактным», - говорит мастер: «Думаю, Богдан Сильвестрович не одобрил, если бы его изобразили в виде скульптуры самого себя».
Как ранее писал Главред, жизнь 70-летнего выдающегося актера, лауреата Шевченковской премии, Героя Украины Богдана Сильвестровича Ступки оборвалась 22 июля в столичной больнице "Феофания", где он провел последние четыре месяца.
фото: kino.open.ua
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