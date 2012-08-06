«Шахтер» разгромил «Волынь», видеообзор

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В 4-м туре Чемпионата Украины «Шахтер» разгромил «Волынь» на ее поле со счетом 4:0.

ВОЛЫНЬ–ШАХТЕР 0:4

Голы: Девич, 4, Мхитарян, 32, 51, Тейшейра, 42

Волынь: Старцев (Литовченко, 46), Симинин, Шиков, Илиев, Занев, Скоба (Герасимюк, 61), Изворану, Насонов, Рамон (Шумахер, 46), Бикфалви, Суботич

Шахтер: Пятов, Срна, Чигринский, Ракицкий, Рац, Степаненко (Гай, 69), Фернандиньо, Тейшейра (Виллиан, 46), Мхитарян, Коста (Илсиньо, 46), Девич

Предупреждения: Скоба, Занев

Дончане забили четыре мяча, и еще могли огорчить хозяев столько же раз. Хозяева тоже имели опасные моменты у ворот соперника, но не смогли реализовать хотя бы один из них.



После этой победы "Шахтер" догнал "Динамо" в турнирной таблице, а "Волынь" остается на шестой строчке.



Отметим, что в следующем туре лучане поедут в гости к "Динамо", а "Шахтер" будет принимать "Ворсклу".

фото shakhtar.com

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