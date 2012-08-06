В Николаеве охотники за цветметаллами утопили списанный сухогруз

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В акватории Николаевского судостроительного завода им 61 Коммунара затонул корпус сухогруза «Василий Шукшин», который полгода назад завели в Николаев, чтобы пустить на металлолом. Как оказалось, ночью с него украли латунные задвижки кингстонов.

Утилизация осуществлялась на судоремонтном заводе «Металлист», который арендует причал у завода им 61 коммунара, сообщают Новости-N.

В ночь на 6 августа на судне обнаружили течь. Все попытки откачать воду ни к чему не привели —около 10 часов утра «Василий Шукшин» окончательно ушел под воду. Позже выяснилось, что из корпуса кто-то украл латунные задвижки кингстонов.

Сейчас из воды едва виднеется лишь часть надстройки судна.

К месту затопления «Шукшина» в настоящий момент подошел плавучий кран, акватория, где затонуло судно, ограждена.

На заводе «Металлист» в настоящее время решают, каким образом поднимать затонувшее судно на поверхность.

фото: novosti-n.mk

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