Олимпиада-2012: есть третье золото для Украины!

{1-} Третью золотую медаль для нашей страны выиграл тяжелоатлет Алексей Торохтий. Он состязался в категории до 105 килограммов, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Украины.

Результат чемпиона - 412 (185+227).

Вторым стал представляющий Иран Наваб Насикшелал (Иран) - 411 (184+227), третьим Войцех Бартоломей Бонк из Польши - 410 (190+220).

Напомним, что это вторая медаль, которую получают украинские тяжелоатлеты на Играх XXX Олимпиады. Первую - бронзовую - в копилку сборной Украины принесла тяжелоатлетка Юлия Калина.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Алексея с титулом Олимпийского чемпиона и поблагодарил за положительные эмоции и радость, которые подарил спортсмен всем болельщикам.

Фото: delo.ua

Новости по теме:

Украина завоевала шестую "бронзу" на Олимпиаде

Украинские легкоатлеты сохраняют надежду на олимпийские награды