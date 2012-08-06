Чарли Шин снимется в "Очень страшном кино-5"

{1-}Чарли Шин снимется в фильме "Очень страшное кино 5" ("Scary Movie 5").



Актер был занят в третьем и четвертом фильмах франшизы. Примечательно, что Том Логан (герой Шина) в вышедшей в 2006 году четвертой серии погиб. Однако пятая лента должна стать перезапуском - видимо, это и позволит сценаристам оживить Логана.



Также подтвердилась информация о том, что одну из главных ролей в "Очень страшном кино 5" исполнит Линдсей Лохан. Первые слухи, касающиеся ее участия в проекте, появились в средствах массовой информации в начале июля 2012 года, пишет Лента.ру.



"Очень страшное кино" - серия кинокомедий, пародирующих известные фильмы ужасов и триллеры. Первая часть вышла в прокат в 2000 году. Сиквелы последовали в 2001, 2003 и 2006 годах. Предполагалось, что четвертая серия станет заключительной, однако в 2009-м была анонсирована пятая часть.



По имеющимся данным, создатели "Очень страшного кино 5" в качестве одного из объектов пародий выбрали ленту Даррена Аронофски "Черный лебедь" ("Black Swan"). Выход нового фильма на экраны запланирован на январь 2013 года.

Фото johnnytim.com

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