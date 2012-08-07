Герман хочет, чтобы в Лавре работали "особые" люди

{1-}В заповеднике "Киево-Печерская лавра" должны работать особые люди - люди высокой культуры. Такое мнение в эфире "5 канала" выразила советник Президента Украины - руководитель главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анна Герман.
Как ранее писал Главред, в конце июля работники лаврского заповедника обратились с открытым письмом к министру культуры Михаилу Кулиняку с просьбой уволить заместителей гендиректора. В частности, речь шла о заместителе гендиректора по экскурсионной работе Светлане Зоринец и бывшей модели, которая на тот момент была заместителем генерального директора по международному сотрудничеству, Владе Прокаевой, причина такой просьбы - угрозы работникам и "издевательства".
Позже Прокаева публично заявила, что за должность замдиректора заповедника Киево-Печерской Лавры она дала взятку в $50 тыс. министру культуры Кулиняку.
Прокаева была уволена 31 июля, не проработав на этой должности и месяца. Согласно сообщениям СМИ, бывшая модель разругалась с директором заповедника Лисничей.
Министр Кулиняк отрицает, что брал взятку. Министерство внутренних дел Украины по поручению Генеральной прокуратуры проведет проверку заявления Прокаевой о взятке за получение этого поста.
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