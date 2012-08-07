Герман хочет, чтобы в Лавре работали "особые" люди

{1-}В заповеднике "Киево-Печерская лавра" должны работать особые люди - люди высокой культуры. Такое мнение в эфире "5 канала" выразила советник Президента Украины - руководитель главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анна Герман.

должны подбираться особые люди. Это особая земля, там особый воздух, там особый дух. Туда нельзя кого-нибудь пускать", - отметила Герман. "Там, очевидно,. Это особая земля, там особый воздух, там особый дух. Туда нельзя кого-нибудь пускать", - отметила Герман.

Она также отметила, что прокуратура должна выяснить ситуацию, которая сложилась в руководстве заповедника.

"Возможно, там какие-то обычные женские смешные вещи", - считает советник главы государства.