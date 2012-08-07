В Германии священник призвал не бояться секса

{1-}В Германии большой резонанс в СМИ вызвала проповедь священника протестантской церкви в Висбадене, федеральная земля Гессен, в которой он призвал прихожан не видеть греха в плотской любви.

Священник Ральф Шмидт выступил перед 200 приходанами в воскресенье, 5 августа.

«Нету жизни без эротики, и нету жизни без Бога», - отметил священник.

В ходе службы Шмидт попросил прихожан взяться за руки, чтобы почувствовать близость друг к другу. Органист в это время играл мелодию песни Элвиса Пресли Love Me Tender.

Свою службу священник анонсировал заранее. Опасаясь искажения своих слов в СМИ, которые проявили к проповеди большой интерес, он смягчил ее текст. В частности, пастор отказался от пассажей, где он должен был рассуждать о нецензурных выражениях, описывающих секс.

В протестантской церкви отметили, что тема плотской любви поднимается священнослужителями достаточно регулярно, сообщают СМИ.

Напомним, весной в Голландии бывший священник открыл магазин интимных товаров для религиозных покупателей.

А польский католический священник опубликовал книгу-пособие по сексу для семейных пар.

Семейный секс, объясняет пастор, должен быть не скучным, а «живым, неожиданным и сказочным».

Книга, вышедшая при поддержке польской католической церкви, стала хитом

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