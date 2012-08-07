Сегодня в Украине прогнозируют пик жары

{1-} Во вторник, 7 августа, по всей территории Украины установится сухая и знойная погода. А в Укргидрометцентре сообщили, что этот день является самым знойным в течение всего лета.

Сегодня в Украине ожидается максимальная температура - +37 ... +41 градус, в то же время в южных и восточных областях, в частности, в Днепропетровской области и степной части Крыма местами +39 ... +42 градуса, сообщает УНН.

Ранее «Главред» сообщал, чо в течение нынешней недели в Украине начнется похолодание. Так, с 7 по 12 августа с запада на восток Украины будут перемещаться активные атмосферные фронты, 7-го сильные ливни, грозы, град и шквалы, 15-20 м/с ожидаются на западе и в северных областях.

Температура на западе снизится ночью от 17-19 градусов в начале недели до 9-14 в конце недели, днем похолодает от 24-32 до 19-25 градусов.

фото: delfi.ua

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