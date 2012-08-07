Два российских спутника потерпели аварию при запуске на орбиту

{1-} Космические аппараты «Экспресс-МД2» м «Телком-3», запущенные 7 августа с космодрома Байконур не были выведены на целевую орбиту в связи с несвоевременным включением двигателя разгонного блока «Бриз-М».

Об этом со ссылкой на пресс-службы Роскосмоса сообщает «Интерфакс-Украина».

«Во вторник в ходе выведения головной блок (разгонный блоку и два спутника – Ред.) не был обнаружен на переходной орбите. Сигнал головного блока был принят с аварийной промежуточной орбиты», - сообщил представитель пресс-службы.

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По предварительной информации Роскомоса, два включения маршевой двигательной установки прошли штатно. Во время третьего включения, которое началось по циклограмме, двигатель выключился через семь секунд, вместо 18 минут 5 секунд.

Головной блок сопровождается наземными средствами слежения Войск воздушно- космической обороны и Роскосмоса.

«Ведется анализ сложившейся ситуации», - сказал представитель Роскосмоса.

фото: shans-online.com

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