Кортеж Медведева устроил ДТП на Камчатке

Кортеж российского премьер Дмитрия Медведева, посещавшего Камчатку в начале июля, врезался в «Тойоту Ленд Крузер», за рулем которого находилась женщина, а в салоне авто – ее 6-месячная дочка.

Об этом заявила сама пострадавшая жительница Камчатки Ольга Куклина, сообщает «Коммерсантъ».

Как рассказала изданию «АиФ-Камчатка» Куклина, 4 июля она, будучи за рулем своей «Тойоты Ленд Крузер», с 6-меячной дочкой на заднем сиденье возвращалась от родственников домой в село Паратунку. Увидев ехавшую навстречу машину ГИБДД с сиреной и мигалкой, женщина сдала на обочину и остановилась.

Через несколько секунд входивший в состав кортежа и следовавший по встречной полосе микроавтобус «Тойота Хайс» неожиданно повернул влево, зацепил «Ленд Крузер» и улетел в кювет. После этого, по словам Куклиной, к ее машине подошли сотрудники ФСО и стали доказывать, что виновницей происшествия является именно она. В «Ленд Крузере» был установлен видеорегистратор, записавший ДТП, о чем женщина и сообщила подошедшим.

Как рассказала женщина, первоначально управлявший «Тойотой Хайс» водитель, прибывший из Москвы, назвал причиной ДТП лопнувшее колесо, однако затем отказался от этой версии. Ущерб от ДТП, причиненный «Тойоте Ленд Крузер», оценили в 319 тыс. рублей, сообщила женщина: 120 тыс. выплатила страховая компания, а оставшуюся сумму можно будет получить только через суд. В сводках краевого ГИБДД авария с участием охранников председателя правительства РФ не значится.

видео: youtube.com

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