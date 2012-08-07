На Харьковщине прокуратура спасла бизнесмена от «наезда» милиции

{1-} Прокуратура Кегичевского района Харьковской области защитила владельца магазина от милицейского произвола. Бизнесмен пожаловался, что сотрудники одного из харьковских райотделов пытаются провести незаконную проверку его бизнеса, сообщает «Сегодня».

«В ходе проверки этой информации было установлено, что оперуполномоченный госслужбы по борьбе с экономической преступностью и помощник участкового инспектора зашли в магазин к бизнесмену, заявив, что проводится проверка, и попросили предъявить документы на право заниматься предпринимательской деятельностью», —рассказал прокурор Кегичевского района Андрей Кудревич.

В ответ бизнесмен потребовал от правоохранителей бумаги, на основании которых они решили провести проверку. Не получив ответа, но и не желая платить милиционерам, владелец магазина не растерялся и сообщил, что будет жаловаться в прокуратуру. На сотрудников правоохранительных органов это подействовало как гром среди ясного неба и они, стушевавшись, покинули магазин.

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«Предоставляя объяснения в прокуратуре, милиционеры сознались, что выехали на проверку объекта без согласования с руководством», — сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

За нарушение законодательства в отношении двух сотрудников МВД возбуждено дисциплинарное производство.

Ранее «Главред» сообщал, что харьковская милиция не очень церемонится в средствах выбивания признаний у бизнесменов и подозреваемых. Правоохранители даже применяют пытки, в том числе и паяльником.

фото: mobiset.ru

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