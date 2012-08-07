В Крыму в море утонул вертолет

{1-} В понедельник, 6 августа, в Сакском районе Крыма произошло ЧП - в акватории Черного моря, на расстоянии 200 м от берега, упал в воду и затонул вертолет, пилот самостоятельно добрался до берега.
Авария произошла в 21.25, когда -за отказа муфты привода винта частный вертолет "Robinson R44" из упал в воду и затонул. Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба МЧС.
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Пилот – житель Харькова - самостоятельно добрался до берега и в медицинской помощи не нуждается. Остаток топлива на борту составлял 30 л.
Ранее «Главред» сообщал, что в апреле 2012-го в Румынии произошло крушение вертолета, во время которого погибли 5 граждан Украины.
фото: wikipedia.org
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