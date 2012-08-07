Боксер гарантировал Украине еще одну олимпийскую медаль

{1-} Украинский боксер Василий Ломаченко, который на Олимпиаде выступает в весовой категории до 60 кг, вышел в полуфинал олимпийского боксерского турнира, гарантировав нашей национальной сборной как минимум еще одну бронзовую медаль, сообщает «Сегодня».
Ломаченко одержал победу над пуэрториканцем Феликсом Санчесом Вердехо со счетом 14:9. Счет первого раунда — 5:3, второго — 5:4, третьего — 4:2.
В полуфинале украинец сразится с кубинцем Ясниером Толедо. Такой результат гарантировал Ломаченко минимум «бронзу» Олимпиады, украинец - фаворит в борьбе за «золото».
Ранее в полуфинал олимпийского боксерского турнира пробился также наш Александр Усик, также гарантировавший себе медаль.
Бокс. Мужчины. До 60 кг:
1/4 финала. Василий Ломаченко (Украина) - Феликс Вердехо Санчес (Пуэрто-Рико) 14:9.
1/2 финала. Василий Ломаченко (Украина) - Ясниер Толедо (Куба).
Ранее «Главред» сообщал, что у Украины уже три олимпийских золота и шесть бронзовых медалей.
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фото: ambox.su
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