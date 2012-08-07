Врачи советуют ввести в Украине сиесту и не лезть в воду

{1-}

Санитарные врачи и гидробиологи советуют ввести в Украине сиесту (исп. Siesta) – послеобеденный отдых c 12 до 15 часов, когда ежедневно делался перерыв в работе, чтобы отдохнуть и восполнить силы, являющийся общей традицией некоторых стран, особенно с жарким климатом.

В то же время от воды специалисты советуют украинцам держаться подальше. От аномальной жары водоросли быстрее растут и быстрее умирают, а мертвая ряска для человека страшнее микробов из кондиционеров, сообщает ТСН.

"Максимум неделю живет одно растение водоросли. Оно начинает отмирать, соответственно отмирает и начинает выделять все возможные вещества таблицы Менделеева. Когда разлагаются белки, начинаются выделяться фенолы, ксенон, бензолы и их производные, которые очень токсичны", - пояснил профессор Института гидробиологии Владимир Щербак .

Данные санэпидемстанции подтверждают: в столичных водоемах купаться опасно.

"Мы провели более 500 исследований, и в основном вода не соответствует санитарно-химическим и микробиологическим показателям", - сообщил заместитель главного государственного санитарного врача Киева Юлий Жигалов.

Однако запрещать пляжный отдых в такую жару эксперты не решаются. Просто не рекомендуют входить в реку.

Как ранее писал Главред, в связи с постоянным ростом температуры климат в Украине изменяется и приближается к субтропикам. Об этом на брифинге заявил глава Укргидрометцентра МЧС Николай Кульбида.

«По климатическим зонам Украина, особенно степная часть, постепенно приближается к сухим субтропикам, таким, как Греция, например», – сказал Кульбида.

По словам метеоролога, в начале 1980-х годов в Украине появилась тенденция к росту среднегодовой температуры, которая не прекращается до сих пор.

«Каждый следующий градус будет вызывать увеличение количества дней с температурой 35 и больше градусов, что приведет к все более засушливому характеру погодных условий», – сказал синоптик.

При этом Кульбида заявил, что от такой засушливости не спасет даже увеличение осадков, так как в Украине они в основном выпадают в виде ливней и быстро испаряются.

Новости по теме:

В Украине скоро будут субтропики, как в Греции – эксперт

Жара в Украине побила рекорды последних 15 лет

После 40-градусной жары в Украине похолодает до 9-ти градусов

Губительная жара: что будет с урожаем и ценами в Украине