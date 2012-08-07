Сегодня на Олимпиаде разыграют 21 золото

{1-} Во вторник, 7 августа, на проходящей в Лондоне Олимпиаде будет разыгран 21 комплект наград

Станут известны имена обладателей медалей в трех дисциплинах велоспорта - спринт (женщины), кейрин (мужчины), омниум (женщины), сообщает «Интерфакс-Украина».

Награды найдут своих героев в мужских прыжках в воду с трехметрового трамплина, в котором, напомним, выступают украинцы Илья Кваша и Алексей Пригоров, прошедшие в полуфинал индивидуальных соревнований по прыжкам в воду м 3-х метрового трамплина соответственно с 6-м (470,25 очков) и 17-м (439,80) результатами.

Четыре комплекта наград разыграют гимнасты: мужчины - перекладина, параллельные брусья; женщины - бревно, вольные упражнения.

В соревнованиях по греко-римской борьбе состоятся решающие схватки в весовых категориях до 66 кг и 96 кг.

В отчетный соревновательный день состоятся финальные состязания по конному спорту, а именно - в миксте: выездка, командное первенство.

Четыре комплекта наград во вторник разыграют легкоатлеты. Среди женщин пройдут финалы в беге на 100 м с барьерами. У мужчин решающие соревнования пройдут в прыжках в высоту, беге на 1500 м, а также - метании диска.

В настольном теннисе пройдут матч за третье место и финал командного первенства.

Два комплекта наград будет разыграно в парусном спорте, в дисциплине RS:X - как среди женщин, так и среди мужчин.

В синхронном плавании определятся победительницы и призеры Игр в соревновании дуэтов.

Во вторник разыграют комплект наград мужчины-триатлонисты.

В тяжелой атлетике состоится мужской турнир в весовой категории свыше 105 кг.

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фото: НОК Украины

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