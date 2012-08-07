Специалисты дали прогноз на матч «Фейеноорд» - «Динамо»

{1-} Во вторник, 7 августа, должен состояться второй матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между голландским «Фейеноордом» и киевским «Динамо».

Украинские футбольные эксперты сделали прогноз на игру, сообщает «Проспорт .ТСН».

Владимир Горилый, бывший защитник «Динамо» - 1:1.

«У «Динамо» уже есть хороший козырь - домашняя победа, и во второй серии данного противостояния команды выйдут на поле, отталкиваясь именно от этого. Наверное роттердамцы сразу побегут вперед добывать реванш, чем киевляне непременно должны воспользоваться, взяв на вооружение контратаки.

Однако главное в этом матче для «бело-синих» - хорошая организация игры. Если они выступят уверенно и дисциплинированно, успех обязательно придет. Но в то же время и ничья станет для подопечных Юрия Семина приемлемым результатом».

Павел Шкапенко, бывший нападающий «Динамо» - 0:1.

«Думаю, в Роттердаме «бело-синим» будет немного легче. Ведь уже создан определенный задел, и теперь можно действовать по результату, отдать инициативу голландцам, а самим ловить их на контратаках. Вряд ли Юрий Семин уйдет на ротацию, разве что к изменениям придется прибегнуть из-за травм.

Вполне возможно, что решающим фактором в данном противостоянии выступит физическая готовность команд. Для «Динамо» сейчас это очень важно, ведь пока киевляне не очень сыграны, и именно физические кондиции помогают им добывать нужный результат».

Александр Мелащенко, бывший нападающий «Динамо» - 1:1.

«На мой взгляд, из Нидерландов «Динамо» вернется с ничьей в активе, оформив нужный результат, позволяющий пройти в следующий этап. Именно это сейчас главное для «бело-синих». Да, возможно, игра подопечных Юрия Семина пока не оставляет лучших впечатлений, но на данный момент это не на первом плане.

Поединок в Киеве показал, что динамовцы все же сильнее соперника. Теперь в таком же духе надо продолжить и в Роттердаме. Когда для выхода в следующий раунд осталось просто не проиграть на выезде, нельзя упускать счастье из рук».

Напомним, что первый матч «Динамо» у «Фейеноорда» выиграло 2:1.

«Фейеноорд» - «Динамо». Видеотрансляция в 21:00

фото: fcdynamo.kiev.ua

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