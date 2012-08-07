На Львовщине отравились почти 40 украинцев и 2 поляка

{1-} Во Львовской области произошло еще одно ЧП с массовым отравлением, в результате которого были госпитализированы 39 людей, из них 5 детей и 2 гражданина Польши.

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба МЧС.

Как оказалось, 6 августа в инфекционное отделению Бродовской ЦРБ с диагнозом пищевое отравление и острый энтероколит были госпитализированы 39 человек (в том числе 5 детей и 2 граждане Польши), которые накануне - 5 августа праздновали свадьбу в с. Заболотцы и употребляли блюда домашнего приготовления.

По состоянию на 7.00 7 августа госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Причина заболевания – устанавливается. Ситуация находится на контроле Главного территориального управления МЧС во Львовской области.

Ранее «Главред» сообщал, что 4 августа, во Львовской области во время празднования дня рождения произошло массовое отравление. 16 человек, среди которых 8 детей, были госпитализированы. ЧП произошло в селе Шегини.

Все отравившиеся отмечали день рождения в доме семейного типа и употребляли блюда домашнего приготовления. Пострадавшие госпитализировали в инфекционное отделение Мостисскую ЦРБ.

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