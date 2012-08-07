На суде по делу Макар выступят учителя и подруги Оксаны

7 августа 2012, 10:32

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В Центральном райсуде Николаева 7 августа началось очередное судебное заседание по делу об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар.

На заседании присутствует защитник пострадавшей семьи нардеп Николай Катеринчук, а мать девушки Татьяна Суровицкая снова в суд не пришла, сообщает УНН.

 На сегодняшнем заседании планируется допросить в качестве свидетеля Ингу Словинскую, сожительницу главного подозреваемого Евгения Краснощека, нескольких работников интерната, в котором воспитывалась погибшая девушка, а также ближайших подруг Оксаны Макар.

Кроме того, на судебном заседании планируют продемонстрировать видеозаписи камер наружного наблюдения, установленных в публичных местах, которые зафиксировали перемещения подозреваемых и их жертвы.

Как ранее писал Главред, на предыдущем судебном заседании, которое состоялось 19 июля, мать погибшей также не появилась. По некоторым данным стало известно, что на тот момент находилась в санатории.

Напомним, по мнению адвоката потерпевшей стороны Виктора Василюка, обвиняемым в деле Оксаны Макар Евгению Краснощеку, Артему Погосяну и Максиму Присяжнюку светит пожизненное заключение.

"Вина всех троих доказана различными обстоятельствами. То, что они отказались и изменили свои показания, говорит только об одном - что они не раскаялись в содеянном, пытаются запутать следствие и уйти от наказания, что усиливает их вину. Поэтому есть все основания для того, чтобы суд вынес приговор с высшей мерой наказания - пожизненное заключение", - отметил Василюк. 

"Каждый делал свое дело. Они все принимали в этом участие. Уже судом доказано, что они участвовали и в изнасиловании, и в удушении, и в укрытии следов преступления. Там непонятно, поджигал Краснощек, но понятно, что он больше виноват, ибо непосредственно поджигал. Но другие смотрели и ничего не сделали. То есть они ему помогали фактически. Поэтому ответственность будет на всех лежать, здесь нет никакого противоречия", - говорит Василюк.

Не сомневается в строгом наказании и известный юрист, президент Лиги защиты прав человека Игорь Годецкий.

"Туда депутаты вмешались. Вы поверите, что судья, избираемый депутатами, этот намек не поймет? Они все получат по максимуму", - прогнозирует он.

фото: novosti-n.mk.ua/

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