За какие награды поборются украинцы сегодня на Олимпиаде

{1-} Во вторник, 7 августа, на продолжающейся в Лондоне Олимпиаде сегодня будет разыгран 21 комплект наград, при этом сборная Украины может улучшить свой медальный зачет и пополнить копилку, в которой уже лежат три золотые и шесть бронзовых медалей.

За какие награды смогут побороться украинцы, сообщает УНИАН.

Легкая атлетика

12:00. Метание копья, женщины. Квалификация. Вера Ребрик, Анна Гацько, Маргарита Дорожон.

12:45. Тройной прыжок, мужчины. Квалификация. Эль Шериф Шериф Усман.

12:55. Бег 5000 м, женщины. 1 круг. Людмила Коваленко.

13:50. Бег 200 м, мужчины. 1 круг. Сергей Смелик.

21:00. Прыжки в высоту, мужчины. Финал. Андрей Проценко, Богдан Бондаренко.

21:05. Прыжки в длину, женщины. Квалификация. Виктория Рыбалко, Маргарита Твердохлеб.

21:45. Метание диска, мужчины. Финал.

22:25. Бег 200 м, женщины. 1/2 финал. Мария Ремень, Елизавета Брызгина (НА ФОТО), Кристина Стуй.

Прыжки в воду

12:00. Трамплин 3 м, индивидуальные соревнования, мужчины. 1/2 финала. Алексей Пригоров, Илья Кваша.

21:00. Финал.

Конный спорт

12:00. Выездка. Гран при (2 квалификация).

Гребля на байдарках и каноэ

12:07. К-1 500 м, женщины. Предварительные заезды. Инна Осипенко-Радомская.

12:16. 1/2 финала.

Триатлон

12:30. Триатлон, мужчины. Плавание (1,5 км), велогонка (40 км), бег (10 км). Данила Сапунов.

Парусный спорт

14:00. Виндсерфинг (мужчины, женщины). Финальные гонки. Ольга Масливец.

Спортивная гимнастика

16:00. Параллельные брусья, мужчины. Финальные соревнования.

16:00. Перекладина, мужчины. Финальные соревнования.

16:00. Колода, женщины. Финальные соревнования.

16:00. Свободные упражнения, женщины. Финальные соревнования.

Синхронное плавание

17:00. Дуэт. Финал. Дарья Юшко, Ксения Сидоренко.

Тяжелая атлетика

17:30. Весовая категория +105 кг, мужчины. Группа Б.

21:00. Группа А, церемония награждения. Артем Удачин, Игорь Шимечко.

Велоспорт - трек

19:30. Спринт. 1/2 финала. Финал.

Бокс

22:30. Весовая категория 69 кг, мужчины. 1/4 финала. Тарас Шелестюк.

Эксклюзивные материалы корреспондента «ГЛАВРЕДА» из Лондона читайте ЗДЕСЬ.

фото: НОК Украины

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