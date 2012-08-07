Педагог рассказал, что Оксану Макар изнасиловали в 10 лет

7 августа 2012, 10:59

{1-} Когда Оксане Макар было 10-11 лет, ее изнасиловал мужчина, который обманом заманил девочку к себе в дом.

Об этом на заседании 7 августа по делу об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар в Центральном райсуде Николаева рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работы Широколановском специальной общеобразовательной школы-интерната, в котором училась девушка, Светлана Ракша, сообщают Новости-N.

На эти показания свидетеля спровоцировал адвокат Николай Катеринчук, который огласил часть информации из протокола досудебного следствия. Он спросил у свидетеля рассказывала ли Оксана замдиректору о том, что ее насиловали. Свидетель подтвердила этот факт, добавив, что это произошло, когда Оксане было 10-11 лет.

По словам Ракши, Оксана продавала яблоки, а к ней подошел мужчина, который хотел купить их, но у него не было денег. Поэтому он пригласил девочку к себе домой.

Оксана Макар была умственно отсталой – адвокат

После заявления педагога, судьи приняли решение закрыть судебное заседание для прессы и общественности, поскольку свидетель начала зачитывать интимные подробности жизни пострадавшей девушки.

Что же касается времени пребывания Оксаны в интернате, педагог сообщила, что девочка действительно была умственно отсталой.

"Она пришла к нам в третий класс. У девушки в то время наблюдалась легкая умственная отсталость", - рассказала Светлана Ракша.

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В то же время, Оксана Макар принимала активное участие в жизни школы, интересовалась творческой самодеятельностью, но очень скучала по дому.

"Оксану привела к нам не мать, а бабушка. Девушка три раза убегала из интерната домой. Впервые она сбежала в 2004 году, затем в 2005 году. Мы ее возвращали на учебу. А последний раз она бежала в 2008 году и мы уже не смогли ее вернуть. Оксана говорила что работает, хотя она была несовершеннолетней и продолжала считаться с нашим интернатом ", – сообщила замдиректора интерната.

За день до изнасилования Оксаны Макар с подсудимыми ночевала еще одна девушка

Как ранее писал Главред, 7 августа началось очередное судебное заседание по делу об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар.

На заседании присутствует защитник пострадавшей семьи нардеп Николай Катеринчук, а мать девушки Татьяна Суровицкая снова в суд не пришла.

На сегодняшнем заседании планируется допросить в качестве свидетеля Ингу Словинскую, сожительницу главного подозреваемого Евгения Краснощека, нескольких работников интерната, в котором воспитывалась погибшая девушка, а также ближайших подруг Оксаны Макар.

Кроме того, на судебном заседании планируют продемонстрировать видеозаписи камер наружного наблюдения, установленных в публичных местах, которые зафиксировали перемещения подозреваемых и их жертвы.

фото: novosti-n.mk.ua

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