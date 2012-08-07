Новый массовый расстрел в США, ранены 7 человек

{1-} Спустя всего сутки после расстрела людей в Висконсине в США произошла новая трагедия. В порту города Детройт женщина устроила стрельбу в толпе после словесной ссоры с пассажирами корабля «Детройтская принцесса».

По данным полиции, в результате пострадали семь человек - четыре мужчины и три женщины, одна из которых была членом экипажа судна, сообщает Утро.ru.

Официальный представитель «Детройтской принцессы» уточнил, что сразу после того, как судно пришвартовалось, женщина отправилась к своей машине, припаркованной неподалеку, достала оружие, после чего и открыла огонь. Все пострадавшие сейчас находятся в госпитале в тяжелом состоянии. Другие подробности произошедшего не известны.

Напомним, в воскресенье вечером в пригороде Милуоки Оук-Крик (Висконсин) преступник открыл огонь в сикхском храме, когда несколько десятков человек собрались на церковную службу. Он убил шестерых человек, включая настоятеля храма, и ранил одного полицейского. Стражам правопорядка пришлось застрелить террориста.

Президент США Барак Обама и кандидат в президенты Митт Ромни выразили соболезнования в связи с произошедшим. Обама в память о погибших распорядился приспустить до 10 августа национальные флаги над Белым домом и другими правительственными зданиями в стране.

Ранее, 20 июля, 24-летний студент Джеймс Холмс, называющий себя Джокером, ворвался в кинотеатр в Авроре, где в это время должен был начаться премьерный показ картины «Темный рыцарь: возрождение легенды», бросил в зал дымовую шашку, после чего стал стрелять по зрителям. Погибли 12 человек, 58 пострадали.

фото: detroitprincess.com

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