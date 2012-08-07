На Донбассе врача обвинили в избиении 6-летнего ребенка

Скандалом закончилась операция по удалению аденоид в детской больнице Зугрэса Донецкой области. После удаления аденоид, на лице и шее 6-летней девочки появились синяки.

Мать Алина Белая отвела свою 6-летнюю Виоланту в операционную, а забрала дочку с синяками на лице и шее. Рассмотрев гематомы на голове дочери, Алина написала заявление в милицию, сообщает «Вгороде».

Операцию проводил доктор с 22-летним стажем работы, он каждый день он делает по 10 операций. Медик убежден в том, что на теле девочки появились синяки, виновата мать, которая пыталась прорваться в операционную.

- Никаких следов избиения на теле ребенка не было. Следы были от удержания ребенка во время операции, когда мать пыталась прорваться в операционную. Ребенок это все видел и мог вести себя возбужденно. Несмотря на замечания персонала, что родителям нельзя находится в операционной, мать все равно пыталась сюда прорваться, - изложил свою версию врач.

Алина утверждает, что пыталась успокоить дочь, которая звала маму

- Я когда последовала за ней в операционную, меня, вообще оттуда выгнали. Сказали, чтоб я вообще рядом не находилась. Я обошла с той стороны, где выходят окна операционной и слышала, что ребенок кричит, - рассказала Алина.

Мама девочки отвела ребенка на судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам правоохранители смогут прокомментировать инцидент, заявили в местном горотделе.

видео: youtube.com

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