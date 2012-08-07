Новые подробности похищения и изнасилования 16-летней девушки

{1-} Стали известны подробности похищения и изнасилования 16-летней девушки в Терновке Днепропетровской области 30-летним терапевтом местной горбольницы. Как оказалось, похититель не просто держал жертву в подвале гаража, а прикрыл люк шестью бетонными плитами. При этом местные жители даже обвинили родителей жертвы в том, что они сами убили девушку и спрятали тело, сообщает «Сегодня».

Как рассказал брат пострадавшей Сергей, его сестра пропала 19 июля около 23.00 — ушла в аптеку за таблетками (болело ухо и поднялась температура) и не вернулась.

«По всему городу развесили ее фотографии, но Таня как в воду канула! В течение двух недель даже на родителей сыпались обвинения, мол, сами убили дочь и тело спрятали»,— рассказал Сергей и добавил, что по Терновке распространился слух о найденном в посадке расчлененном теле.

Девушку спасли случайные прохожие — несмотря на то, что похититель прикрыл люк шестью бетонными плитами, местный сторож услышал крики несчастной.

После освобождения из плена 16-летняя девушка до сих пор не может прийти в себя. Там она пробыла две недели в тьме и почти без еды после того. Родственники говорят, что у нее авитаминоз и отекают ноги — практически все время пленница была связана по рукам и ногам.

Задержанный доктор признал свою вину, но ссылается на помутнение в голове. «Я смотрел триллер по телевизору. На меня нахлынули нехорошие эмоции и мне захотелось с кем-то подраться. Когда похитил девушку, не знал, что с ней делать. Решил, что лучше всего будет держать в заточении, пока не придумаю, что делать. Посещал, кормил, разговаривал на разные темы. Она вела себя спокойно, и я ее не бил»,— рассказал врач.

В Терновском горотделе милиции возбудили два уголовных дела — по факту похищения (до 5 лет лишения свободы) и изнасилования несовершеннолетней (от 7 до 12 лет тюрьмы).

фото: МВД Украины

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