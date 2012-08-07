В Нигерии террорист расстрелял около 20 христиан

{1-} В Нигерии вооруженный мужчина устроил бойню, открыв огонь по прихожанам в церкви, в результате чего погибли не менее 19 человек, сообщили местные СМИ.

Как говорится в одном из сообщений, вооруженный человек ворвался в церковь, где верующие собрались для молитвы. Церковь находится в городе Отите, неподалеку от города Окене. По данным СМИ, многие прихожане ранены. Точное число пострадавших пока неизвестно, сообщает «Интерфакс».

По предварительной информации, открывшему огонь мужчине удалось скрыться с места происшествия. Никто пока не взял на себя ответственность за произошедшее.

Ранее «Главред» сообщал, что это уже не первое нападение на Христиан в Нигерии. Так, 10 июня, был устроен теракт у церкви в городе Джос в центральной части Нигерии. Погибли 5 человек, кроме того, по некоторым данным, ранения получили более 40 человек. По словам очевидцев, террорист-смертник заехал на заминированном автомобиле на территорию церкви евангелистских христиан.

фото: allafrica.com

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