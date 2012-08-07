В России черная кошка носила зэкам героин

{1-} В Ростовской области России расследуют дело по факту передачи наркотиков осужденным в лечебно-исправительном учреждении №20, расположенном в городе Шахты, которые передавали с помощь черной кошки.

Схема была разработана таким образом - заключенный освобождался из ЛИУ и в сумке проносил с собой черную кошку. Его встречала машина, там он оставлял животное. Пособники начиняли внутреннюю сторону ошейника кошки героином и выпускали кошку, которая самостоятельно возвращалось в колонию. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСКН по Ростовской области РФ сообщает «Интерфакс-Украина».

Оперативники совместно с наркополицейскими задержали пособников на воле в момент заполнения ошейника наркотиками, сказано в сообщении.

Ранее «Главред» сообщал, что таможенники в Одессе обнаружили на борту судна, прибывшего в Украину партию наркотиков, спрятанных в ананасах. Фрукты, содержащие героин, были склеены парафином. Ориентировочная рыночная стоимость партии «белого порошка» в 38 кг была оценена сотрудниками спецслужбы в 7,5 млн долларов.

фото: thealmightyguru.com

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