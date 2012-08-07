Сегодня у Софии Ротару юбилей: 65 лет отметит в Италии

{1-} 7 августа София Ротару отмечает юбилей. Певица не планирует пышных празднеств, она проведет день рождения в узком семейном кругу в Италии, под Тосканой. За праздничным столом соберутся сама виновница торжества, ее сын Руслан, его жена Светлана и внуки Сонечка и Толик. «Пышных торжеств не устраиваю! Накроем с семьей домашний стол: сварю мамалыгу, может быть, будут еще и голубцы», - рассказала она «КП».

А еще певица отметит сегодня 40-летие творческой деятельности. В Италии семья Ротару собирается отдыхать до середины августа, сообщает «Российская газета».

София Ротару родилась 7 августа 1947 года. Ее репертуар насчитывает более 400 песен на разных языках, в том числе на русском, украинском, румынском, болгарском и английском. За 30 лет творческой деятельности она прошла долгий путь от начинающей, никому не известной буковинской певицы до Народной артистки трех государств. И всегда ее песни, напевные и лиричные, становились шлягерами. Самые известные ее песни - «Хуторянка», «А музыка звучит», «Вальс» и другие - были на слуху у каждого жителя СССР.

София Михайловна с сыном Русланом

В советские годы народная слава Софии Ротару могла потягаться только с популярностью Аллы Пугачевой, они считались самыми известными эстрадными певицами, настоящими мегазвездами того времени. Их даже называли вечными соперницами, однако обе они считали себя не соперницами, а коллегами по сцене. Ротару и Пугачева сегодня входят в список женщин-символов современной России.

Ротару - Народная артистка СССР, Народная артистка Украины, Народная артистка Молдавии. В 2000 году в Киеве она названа Человеком года и лучшей украинской эстрадной певицей XX столетия, удостоена титула «Золотой голос Украины».

фото: kasjauns.lv

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