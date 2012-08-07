В Польше обнаружен фундамент собора Рюриковичей

{1-} В польском Перемышле архологи обнаружили один из древнейших романских памятников города – фундаменты церкви древнерусского князя Володаря Ростиславовича, построенной в XІІ веке.

Об этом со ссылкой на польские СМИ сообщает ЗИК.

Все указывает на то, что древний правитель Перемышля построил церковь 900 лет назад. Но бурные события истории привели к тому, что в XV веке она была разобрана, а материал из нее использовали для строительства римско-католического собора.

Володарь Ростиславович – князь, живший в XІІ веке, происходил из династии Рюриковичей и являлся православным правителем Перемышля. Именно он воздвиг на замковой горе церковь, остатки которой открыли археологи. Если бы она сохранилась до сих пор, то ей было бы 900 лет. От храма остались только фрагменты стен, потому что в XV веке он был разобран, а материал из него использовали для строительства католического кафедрального собора на Пидзамче в Перемышле.

Справка. Володарь Ростиславич (умер 19.03.1124) – князь звенигородский (1085–1124) и перемышльский (1092–1124). Вместе с братьями Рюриком и Васильком – один из основателей независимого Галицкого княжества. Сын тьмутараканского князя Ростислава Владимировича.

Замок в Перемышле принадлежал к числу древнейших в Галицком княжестве. Замок расположен на Замковой горе, высотой 270 м над у. м., над центральной частью города Перемышля, на восточном (правом) берегу реки Сан. Известно, что князь Володарь Ростиславович на замковом дитинце возвел в 1119-1124 годах из тесаных камней церковь св. Ивана Крестителя, где он и был похоронен. Вероятно, он пристроил к давней церкви-ротонде княжескую палату. По приказу короля Владислава ІІ Ягайла замковая церковь св. Ивана в 1412 г. была передана католикам, «выбросив заранее трупы и прах русинов», а в 1460 г. ее разобрали, использовав камни для строительства фарного костела в городе, причем каждый камень везли сначала к Сану, чтобы отмыть из грехов схизматиков.

фото: tvp.pl

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