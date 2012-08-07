Интеллигенция прилетела в Крым на встречу с Януковичем

{1-} Во встрече для обсуждения языкового вопроса с Виктором Януковичем в Крыму примет участие около десяти общественных деятелей и деятелей культуры.

Об этом советник Президента Анна Герман сообщила в комментарии «Украинской правде».

«Самолет уже приземлился. На встречу с Януковичем прибыли бывший президент Леонид Кравчук, поэт Иван Драч, председатель Всеукраинского общества «Просвіта» Павел Мовчан, академик, директор Института литературы им. Шевченко Николай Жулинский, архитектор Лариса Скорик, писательница Мария Влад и другие», - сказала она.

По ее словам, данная инициатива возникла на кладбище во время похорон Богдана Ступки.

«Билеты всем участникам встречи на самолет оплатил Богдан Гаврилишин. К сожалению, он не может здесь присутствовать, но это является его вкладом в данную инициативу», - прибавил он.

Ранее «Главред» сообщал, что Герман заявила: «Будем работать над тем, чтобы защитить украинский язык. Чтобы он остался государственным. Чтобы украинский язык стал модным. Даже на улицах Киева, который еще недавно был русскоязычный, даже при том, что многие политики между собой и дома говорят на русском, на улицах Киева молодые ребята и девушки, подростки стильные такие, хорошие, образованные, они между собой говорят по-украински».

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