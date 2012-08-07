На Филиппинах из-за наводнения погибли 15 человек, 250 тысяч покинули дома

В столице Филиппин - Маниле и ее окрестностях не менее 15 человек погибли и около 250 тысяч покинули свои дома из-за наводнения и оползней, вызванных сильнейшими ливнями.

По данным спасателей, примерно половина мегаполиса - под водой. Поступают сообщения о том, что вода может прорвать плотину находящегося неподалеку крупного водохранилища, сообщает РБК-Украина.

Прогнозы синоптиков пока неутешительны: дожди, принесенные тропическим штормом Хайкуй, в ближайшие дни будут продолжаться.

Власти пытаются организовать лагеря для пострадавших.

Ранее «Главред» сообщал, что на Филиппинах в результате удара мощного тихоокеанского тайфуна «Саола» погибли семь человек. Тайфун вызвал масштабные наводнения на крупнейшем острове - Лусоне, а также в ряде провинций в центральной части архипелага.

От стихийного бедствия пострадали более 40 тыс. человек, 11 тыс. были эвакуированы. Ураган, порывы которого достигали 150 км в час, повредил сотни домов и строений, некоторые районы остались без электричества.

фото: yousmi.by

Новости по теме:

Мощный тайфун на Филиппинах убил 7 человек, еще 40 тысяч - пострадали

Тропический шторм «Ваши» на Филиппинах: 1500 погибших и пропавших (ФОТО, ВИДЕО)

На Филиппинах из-за тайфуна эвакуированы 100 тысяч человек (ВИДЕО ФОТО)

На Филиппины обрушился сильнейший шторм, 180 жертв

Тайфун выбросил на побережье Филиппин шесть судов, среди них четыре танкера