СМИ рассказали, кто утопил в Черном море вертолет за 325 тысяч

{1-} Стало известно имя человека, который находился за штурвалом частного вертолета «Robinson R44», 6 августа рухнувшего в Черное море в Сакском районе. Это был гендиректор холдинга ЗАО «АККО-Инвест» Алексей Колесников.

Об этом со ссылкой на источник в крымском главке милиции сообщают «Крым.Комментарии».

Холдинг, который возглавляет Колесников, является крупным продавцом автомобилей в Харькове, в его структуру входит 9 подразделений.

Примерная стоимость вертолета, который сейчас находится на дне Черного моря - 325 тысяч евро.

Ранее «Главред» сообщал, что вчера ночью в Сакском районе, Коса Южная, напротив гостиницы «Натали», в 200 метрах от берега, вертолет «Robinson R44» совершил аварийную посадку в акваторию Черного моря. Как отметили в МЧС, авария произошла из-за отказа муфты привода винта. Жертв и пострадавших нет. Пилот - житель Харькова, добрался до берега самостоятельно, в медицинской помощи не нуждается. Остаток топлива на борту составлял 30 л.

фото: wikipedia.org

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