Оксану Макар в детстве изнасиловал знакомый ее матери

{1-} Во время суда над подозреваемыми в изнасиловании и убийстве Оксаны Макар в Николаеве выяснилось, что, когда в детстве девочку изнасиловал знакомый ее матери – Татьяны Суровицкой.

Об этом рассказала директор интерната, в котором находилась Оксана Макар, Татьяна Фикс, сообщают «Подробности.mk».

Свидетель подтвердила, что девочка имела серьезную психологическую травму из-за пережитого изнасилования.

По словам Фикс, Оксана Макар проявляла нездоровый интерес к противоположному полу и девочка даже дважды убегала из интерната.

В частности, один раз она убежала к Владимиру Бориславскому - знакомому ее матери, который вместе с Суровицкой несколько раз навещал Оксану в интернате.

По словам Фикс, мужчина изнасиловал Оксану, после чего девочка сбежала в соседнюю Херсонскую область, но после возвращения продолжала общаться с этим мужчиной.

Ранее «Главред» сообщал, что когда Оксане Макар было 10-11 лет, ее изнасиловал мужчина, который обманом заманил девочку к себе в дом. Оксана продавала яблоки, а к ней подошел мужчина, который хотел купить их, но у него не было денег. Поэтому он пригласил девочку к себе домой, где все и произошло.

фото: wikipedia.org

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