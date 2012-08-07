49-летний Холифилд пообещал побить обоих братьев Кличко

{1-} Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом сверхтяжелом весе американец 49-летний Эвандер Холифилд заявил, что побьет украинских боксеров – братьев Виталия и Владимира Кличко.

Он убежден, что украинские чемпионы боятся рискнуть встретиться с ним в ринге, поэтому заявил, что жаждет встречи с братьями Кличко и пообещал победить их обоих, сообщает «Проспорт.ТСН».

«Оба Кличко обеспокоены только тем, как побольше заработать. Но самые большие суммы они заработают не на боях со второсортными атлетами, а на поединке со мной. Я - самый известный из всех действующих тяжеловесов. Но они боятся рисковать. Хочу завершить карьеру в статусе абсолютного чемпиона. Я способен разобраться с обоими братьями», - уверен американский «Воин».

Напомним, что Холифилд не первый раз бросает вызов нашим чемпионам. Раньше он говорил, что победит братьев и уйдет на пенсию.

Также напомним, что украинский чемпион мира по боксу Владимир Кличко подписал контракт на бой с польским боксером Мариушем Вахом.

фото: boxer.com.ua

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