На Запорожье 4 человека утонули в выгребной яме

{1-} Во вторник, 7 августа, утром в селе Веселый Гай Запорожской области в выгребной яме животноводческого комплекса утонули четыре человека.
Трагедия произошла около 9.30. Об этом со ссылкой на прокуратуру Запорожской области сообщает «Интерфакс-Украина».
«По предварительным данным, во вторник утром в животноводческом комплексе возникли проблемы с насосом в резервуаре выгребной ямы. Один из сотрудников спустился вниз без противогаза, из-за высокой концентрации паров аммиака потерял сознание. Пытаясь его спасти, в выгребную яму по очереди свалились еще трое работников», - сообщили в правоохранительных органах.
В прокуратуре Запорожской области также сообщили, что на данный момент «идет осмотр места происшествия в связи с трудностями изъятия трупов из жижи в выгребной ямы».
Прокуратура Новониколаевского района проводит проверку.
В Главном территориальном управлении МинЧС в Запорожской области агентству сообщили, что уровень аммиака в выгребной яме животноводческого комплекса был превышен в 4 раза.
«На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС, а также судмедэксперты, сотрудники райотдела милиции, прокуратуры и представители Госгорпромнадзора», - отметили в МинЧС.
Ранее «Главред» сообщал, что 1 августа в Светловодске Кировоградской области из-за нарушения мер во время проведения ремонта трубы водопровода в смотровом колодце от отравления, по предварительным данным, сероводородом погибли два человека.
фото: ttolk.ru
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