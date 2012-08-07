На Запорожье 4 человека утонули в выгребной яме

{1-} Во вторник, 7 августа, утром в селе Веселый Гай Запорожской области в выгребной яме животноводческого комплекса утонули четыре человека.

Трагедия произошла около 9.30. Об этом со ссылкой на прокуратуру Запорожской области сообщает «Интерфакс-Украина».

«По предварительным данным, во вторник утром в животноводческом комплексе возникли проблемы с насосом в резервуаре выгребной ямы. Один из сотрудников спустился вниз без противогаза, из-за высокой концентрации паров аммиака потерял сознание. Пытаясь его спасти, в выгребную яму по очереди свалились еще трое работников», - сообщили в правоохранительных органах.

В прокуратуре Запорожской области также сообщили, что на данный момент «идет осмотр места происшествия в связи с трудностями изъятия трупов из жижи в выгребной ямы».

Прокуратура Новониколаевского района проводит проверку.

В Главном территориальном управлении МинЧС в Запорожской области агентству сообщили, что уровень аммиака в выгребной яме животноводческого комплекса был превышен в 4 раза.

«На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС, а также судмедэксперты, сотрудники райотдела милиции, прокуратуры и представители Госгорпромнадзора», - отметили в МинЧС.

Ранее «Главред» сообщал, что 1 августа в Светловодске Кировоградской области из-за нарушения мер во время проведения ремонта трубы водопровода в смотровом колодце от отравления, по предварительным данным, сероводородом погибли два человека.

фото: ttolk.ru

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