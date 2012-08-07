В Польше разбились 5 украинских певиц

{1-} В субботу, 4 августа, в Польше произошло очередное ДТП, в которое попали 5 граждан Украины. Авария случилась в польском Лидзбарке-Варминьском, все пострадавшие были госпитализированы.

По словам пресс-секретаря МИДа Александра Дикусарова, пострадавшими являются участницами музыкальной группы Mirami из Львова, сообщает «Комерсантъ-Украина».

Все они были госпитализированы с травмами легкой и средней степеней тяжести. В настоящее время причины ДТП устанавливаются.

Ранее «Главред» сообщал, что 30 июля в окрестностях поселка Братошевице в центральной Польше на железнодорожном переезде поезд сбил микроавтобус с украинскими заробитчанами. Восемь человек погибли на месте, одна женщина скончалась в больнице.

Также напомним, что в Польше погиб народный артист Украины, профессор, солист Львовской оперы Игорь Кушплер. Артист на собственном автомобиле возвращался с мастер-классов и попал в аварию.

фото, видео: pieniezno.wm.pl, youtube.com

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