Тюремщики отправили соседку Тимошенко из больницы назад в колонию

{1-} Во вторник, 7 августа, из ЦКБ №5 «Укрзалізниці» в Харькове была виписана заключенная Качановской колонии, которая содержалась с экс-премьером Юлией Тимошенко в одной палате.

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба Государственной пенитенциарной службы.

Она была выписана после успешного курса лечения.

Сообщает , что эта женщина содержалась в одной палате с осужденной Тимошенко и проходила лечение и медицинскую реабилитацию. При этом заболевания женщин были похожими.

После эффективного лечения женщина была выписана из больницы.

Для лечения и прохождения соответствующего курса реабилитации в ЦКБ в ближайшее время будет направлена другая женщина из исправительного учреждения с профильным заболеванием.

Ранее «Главред» сообщал, что в ближайшие выходные, 11-12 августа, Тимошенко собираются перевести из больницы назад в колонию. Об этом заявил адвокат Тимошенко - Сергей Власенко.

фото: president.lt

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