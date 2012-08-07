«Арсеналу» присудили техническое поражение в Лиге Европы

{1-} Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА вынес окончательное решение по первому матчу третьего квалификационного раунда Лиги Европы между киевским «Арсеналом» и словенской «Мурой-05».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в первом матче на киевском поле «Арсенал» разгромил словенцев со счетом 0:3. По сообщениям словенской прессы, УЕФА засчитала «канонирам» техническое поражение со счетом 0:3 за использование игрока, который не имел права выходить на поле, передает «СПОРТ bigmir)net».

Официально об этом решении будет объявлено в ближайшее время, однако уже сейчас, по словам спортивного директора «Муры» Игора Белеца, известно, что словенскому клуб присудят победу в первом поединке с «Арсеналом».

Арендованный у «Днепра» Эрик Матуку, автор третьего гола в ворота «Муры», в 2010-м году еще во время выступлений камерунца за «Гент» был удален с поля в маче против «Порту» и получил дисквалификацию на два матча.

С тех пор Матуку отбыл лишь один матч дисквалификации, и не должен был попасть в заявку на игру против «Муры».

Фото: football.ua

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