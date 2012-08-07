США заявили об угрозе насилия на концерте Мадонны в России

{1-}

Гражданам США, которые собираются посетить концерты Мадонны в России, угрожает опасность.

Об этом посольство США в Москве предупредило своих соотечественников, находящихся в России, сообщает ВВС.

"Генконсульство в Санкт-Петербурге получило информацию относительно угрозы физического насилия против зрителей и исполнителей на концерте в Санкт-Петербурге 9 августа", – говорится в заявлении посольства.

Согласно заявлению, американская дипмиссия проинформировала о полученной информации российские правоохранительные органы, которые предпринимают соответствующие меры.

Посольство посоветовало гражданам США оставаться бдительными, хотя дипломаты ожидают, что усиленные меры безопасности будут введены на обоих концертах.

Как ранее писал Главред, американская певица Мадонна, которая в субботу, 4 августа, дала концерт в Киеве, начала свое шоу с опозданием в 3 часа. При этом днем на саундчек поп-звезда прибыла около 16:00 вместо запланированных ранее 13:00.

На НСК «Олимпийском» организаторы собрали не менее 30 тысяч поклонников певицы. Гонорар певицы составил 1 миллион 200 тысяч долларов

фото blameitonmadonna.blogspot.com

Новости по теме:

В Москву Мадонна улетела в свитере и тапочках

Стал известен гонорар Мадонны за концерт в Киеве

Мадонна дала концерт в Киеве с опозданием в 3 часа