Анонс матча Лиги Чемпионов: "Фейенорд" - "Динамо"

Во вторник, 7 августа, состоится ответный матч третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов между командами "Фейенорд"(Роттердам) и "Динамо" (Киев).

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, первый матч на НСК «Олимпийский» в Киеве завершился волевой победой динамовцев со счетом 2:1.

В Нидерландах команды сыграют на стадионе «Де Куйп».

Начало встречи – в 21:00, арбитр – Антони Гаутье (Франция).

Прямую трансляцию поединка будет вести телеканал «2+2».

Большинство новых игроков «Динамо» ориентированы на атаку, однако, вспоминая последний сезон киевлян в еврокубках, можно сделать предположение, что в Роттердаме слишком атакующую игру команда не покажет, уверено издание «football.ua».

Наставник киевлян Юрий Семин взял на матч 22 игрока, однако это вызвано скорее ранним приездом команды, дабы игроки не выбивались из тренировочного процесса.

По-прежнему вне игры остается лучший на данный момент защитник команды Хачериди (который отбывает дисквалификацию – прим.ред.), и в центре обороны сыграет связка Михалик – Бетао.

Есть вопросы и относительно Гусева, который отлично вошел в первую игру с «Фейенордом», но совершенно ничем себя не проявил в первом тайме против «Кривбасса». Наверняка Олег будет соревноваться за место в основе с Кранчаром, который также не блещет стабильностью в начале сезона.

А вот Нинковича следует ждать с первых минут: его игрой Семин остался доволен.

Для «Фейенорда» главной новостью стали восстановление после повреждений у Янмаата и Класи – они оба готовы играть и наверняка выйдут с первых минут.

А в общем большого количества изменений в составе команды Рональда Кумана также не ожидается.

Предматчевые заявления:

Юрий Семин, наставник «Динамо»: «В Киеве нам пришлось очень тяжело, ведь эта команда хорошо подготовлена тактически. По поводу завтрашнего матча, мы начинаем со счета 0:0. Шансы как были 50:50, так и остались. Предстоит очень серьезный тяжелый матч».

Тарас Михалик, защитник «Динамо»: «Настраиваемся только на победу. Будем стараться не играть на удержание. Счет 0:0, будем выходить, и играть только на победу».

Рональд Куман, наставник «Фейенорда»: «В Киеве мы уступили в функциональной готовности, отыграв на уровне не более часа. К тому же, имея в составе много молодых игроков, мы заметно уступаем сопернику в опыте. Тем не менее, мы не сдаемся. Болельщики могут нам помочь отыграть один гол. Все не так уж плохо».

фото: fcdynamo.kiev.ua

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