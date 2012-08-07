В Донецке подполковника МВД подозревают в изнасиловании задержанного

{1-} В Донецке задержан подполковник милиции, подозреваемый в причастности к изнасилованию милицейской дубинкой местного жителя.

Об этом сообщил адвокат потерпевшего Сергей Салов, передают «Украинские новости».

Начальника участковых инспекторов Петровского райотдела милиции Донецка подполковника Олега Зайца задержала прокуратура Донецкой области.

«Из разряда свидетелей начальник участковых инспекторов переведен в статус подозреваемого. Дальнейшую меру определит суд», - заявил адвокат.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, донецкая прокуратура 22 июня возбудила уголовное дело относительно инспектора райотдела милиции, подозреваемого в избиении задержанного Михаила Беликова.

Следствие установило, что участковый нанес задержанному телесные повреждения в опорном пункте.

Отметим, что Беликов был задержан за употребление пива на автостанции и доставлен в участок для составления протокола.

Позже потерпевший и его родственники заявили, что задержанный был изнасилован милицейской дубинкой.

7 июля суд арестовал военнослужащего МВД, подозреваемого в причастности к этому же преступлению.

Обоим предъявлено обвинение по статье «превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия».

Максимальная санкция по данной статье предполагает штраф – до 20 тысяч необлагаемых минимумов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.

фото: iskra-news.info

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