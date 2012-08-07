Лига чемпионов: "Динамо" и "Фейенорд" объявили составы на игру

{1-} Наставник «Фейенорда» Рональд Куман и «Динамо» Юрий Семин представили составы на ответный матч третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов, который начнется сегодня, 7 августа, в 21:00.

Фейенорд: Мюльдер, Янмаат, де Врей, Мартинс Инди, Нелом, Леердам, Иммерс, Фернандес, Класи, Схакен, Сиссе

Запасные: Ламбру, Вормер, Кабрал, Мокотджо, Сингх, Элабделлауи, Конголо

Динамо: Коваль, Данило Силва, Бетао, Михалик, Попов, Вукоевич, Велозу, Ярмоленко, Нинкович, Гусев, Идейе

Запасные: Бойко, Милевский, Рубен, Гармаш, Кранчар, Юссуф, Дуду

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в первом поединке киевляне одержали волевую победу над голландцами на НСК «Олимпийский» - 2:1.

Анонс матча вы можете посмотреть ЗДЕСЬ.

Фото: football.ua

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