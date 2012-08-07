Опубликованы первые цветные фотографии Марса

Американский марсоход Curiosity («Любопытство»), который 6 августа начал исследование Красной планеты, передал на Землю первые цветные фотографии.

Исследовательский аппарат был запущен с Земли в ноябре 2011 года, передает «Интерфакс-Украина».

На цветных фотографиях хорошо виден пустынный горизонт гористой местности и просторы, залитые солнечным светом.

Кроме обзорных фотографий марсоход отправил на Землю первую короткую видеозапись. На ролике запечатлена северная стена кратера Гейла, в который высадился покоритель Марса.

До этого на Землю было отправлено несколько черно-белых фотографий, однако качество тех снимков было невысоким.

На фотографии изображен пустынный каменистый пейзаж песочного цвета с красноватым отливом.

Ученые из Лаборатории реактивного движения в калифорнийской Пасадине заявили, что подобный эффект связан с загрязнением окуляров камер.

Разработчики оборудования заявили, что как только аппарат полностью настроится на работу, качество фотографий будет превосходным.

Фото: NASA

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