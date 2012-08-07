Лига чемпионов: "Динамо" забивает "Фейеноорду" решающий гол

В матче третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов футболист киевского "Динамо" Браун Идейе на последних секундах матча с "Фейеноордом" забил решающий гол и вывел украинскую команду в следующий раунд престижнейшего еврокубка.

На протяжении всего матча команды осторожничали, пытаясь не давать сопернику бить по воротам. Такая тактика игры была обусловлена результатом первого матча, в котором "динамовцы" победили с минимальным перевесом - 2:1.

Отметим, что правило гола, забитого на чужом поле, давало голландцам возможность пройти дальше при победе со счетом 1:0 или больше.

Команды играли следующими составами:

"Фейеноорд": Мюльдер, Янмаат (Вормер, 76), де Врей, Мартинс Инди, Нелом (Сингх, 86), Леердам, Иммерс, Фернандес (Кабрал, 67), Класи, Схакен, Сиссе



"Динамо": Коваль, Данило Силва, Бетао, Михалик, Попов, Вукоевич, Велозу, Ярмоленко, Нинкович (Гармаш, 90+1), Гусев (Милевский, 81), Идейе



Предупреждения: Мартинс Инди, Леердам, Сиссе , Класи – Вукоевич, Нинкович, Коваль

"Фейенорд" – "Динамо" 0:1

Гол: Идейе, 90+6

Статистика матча:

«Фейенорд» « Динамо » 1 тайм 2 тайм За матч 1 тайм 2 тайм За матч Удары 7 7 14 3 4 7 Удары в створ 4 2 6 2 4 6 Угловые 2 5 7 3 2 5 Офсайды 0 3 3 0 0 0 Подкаты 2 7 9 6 10 16 Нарушения правил 12 7 19 8 7 15 Жёлтые карточки 1 3 4 1 2 3 Красные карточки 0 0 0 0 0 0 Владение мячом (%) 50 49 49 50 51 51

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, в первом матче усилиями того же легионера Брауна Идейе киевляне смогли переломить ход поединка и, пропустив гол во втором тайме, все же добыли волевую победу над соперником.

фото: fcdynamo.kiev.ua

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