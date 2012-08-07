Лига чемпионов: "Динамо" забивает "Фейеноорду" решающий гол

В матче третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов футболист киевского "Динамо" Браун Идейе на последних секундах матча с "Фейеноордом" забил решающий гол и вывел украинскую команду в следующий раунд престижнейшего еврокубка.
На протяжении всего матча команды осторожничали, пытаясь не давать сопернику бить по воротам. Такая тактика игры была обусловлена результатом первого матча, в котором "динамовцы" победили с минимальным перевесом - 2:1.
Отметим, что правило гола, забитого на чужом поле, давало голландцам возможность пройти дальше при победе со счетом 1:0 или больше.
Команды играли следующими составами:
"Фейеноорд": Мюльдер, Янмаат (Вормер, 76), де Врей, Мартинс Инди, Нелом (Сингх, 86), Леердам, Иммерс, Фернандес (Кабрал, 67), Класи, Схакен, Сиссе
"Динамо": Коваль, Данило Силва, Бетао, Михалик, Попов, Вукоевич, Велозу, Ярмоленко, Нинкович (Гармаш, 90+1), Гусев (Милевский, 81), Идейе
Предупреждения: Мартинс Инди, Леердам, Сиссе , Класи – Вукоевич, Нинкович, Коваль
"Фейенорд" – "Динамо" 0:1
Гол: Идейе, 90+6
Статистика матча:
|
|
«Фейенорд»
|
« Динамо »
|
1 тайм
|
2 тайм
|
За матч
|
1 тайм
|
2 тайм
|
За матч
|
Удары
|
7
|
7
|
14
|
3
|
4
|
7
|
Удары в створ
|
4
|
2
|
6
|
2
|
4
|
6
|
Угловые
|
2
|
5
|
7
|
3
|
2
|
5
|
Офсайды
|
0
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
Подкаты
|
2
|
7
|
9
|
6
|
10
|
16
|
Нарушения правил
|
12
|
7
|
19
|
8
|
7
|
15
|
Жёлтые карточки
|
1
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
Красные карточки
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Владение мячом (%)
|
50
|
49
|
49
|
50
|
51
|
51
Напомним, как сообщал "Главред" ранее, в первом матче усилиями того же легионера Брауна Идейе киевляне смогли переломить ход поединка и, пропустив гол во втором тайме, все же добыли волевую победу над соперником.
фото: fcdynamo.kiev.ua
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